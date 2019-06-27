Каждый второй россиянин доволен своей жизнью

27.06.19 11:10

© РИА Новости. Илья Питалев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, наиболее оптимистично настроенной категорией респондентов является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (58% от данной категории опрошенных). По данным ВЦИОМ, схожие показатели отмечены среди респондентов возрастной группы от 60 лет и старше (54%).

По результатам исследования, 22% участников опроса не довольны своей жизнью.

Еще 28% респондентов отчасти удовлетворены и отчасти недовольны своей жизненной ситуацией.

Согласно данным опроса, почти половина россиян (42%) считают, что через год их жизнь, а также их семей не изменится, 26% респондентов уверены, что будет лучше. 23% опрошенных ожидают ухудшений.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.