Кусто предложил привлечь общественность к операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы"

27.06.19 11:14

Фото Глеба Ильинского

27 июня. Interfax-Russia.ru - Французский океанолог Жан-Мишель Кусто обратился с обращением к властям РФ с просьбой подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы".

"Я слышу обеспокоенность общественности по поводу отсутствия прозрачности, которую мы видели до сих пор в ходе операции (по выпуску животных из "китовой тюрьмы - ИФ). Я рекомендую, чтобы российское правительство подключило международных специалистов и российских наблюдателей", - сообщил Кусто, видеообращение которого размещено на сайте его проекта "Китовый заповедник".

Океанолог еще раз напоминает о своей готовности присоединиться к процессу.

"Я хочу еще раз заявить, что я и наша международная команда готовы оказать любую посильную помощь", - говорит Кусто.

В своем видеообращении он отмечает, что операции по выпуску 10 косаток и 87 белух не проводились никогда, и весь мир следит за ходом процесса.

"Шесть белух и два косатки были перевезены в ходе длительной и сложной операции. Внимание мира приковано к этому сложному процессу. Выпуск такого количества животных - 10 косаток и 87 белух - никогда не проводилась раньше. Она настолько сложна и так важна, что в России должны быть лучшие специалисты со всего мира, чтобы помочь там, где это необходимо", - добавил специалист.

В обращении Кусто выражает благодарность руководству страны и другим российским чиновникам за то, что операция по выпуску животных началась.

"Я помню, когда я был в Москве, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин прямо сказал нам, что мы все должны быть частью единой команды, чтобы довести этот выпуск до его успешного завершения", - отмечает Кусто.

Как сообщалось, об отсутствии "прозрачности" в операции по выпуску 10 косаток и 87 белух из китовой тюрьмы ранее заявляли российские экологи. Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" обратилась в Минпророды, Росрыболовство и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с просьбой привлечь к участию в операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы" российские общественные организации и международных экспертов из команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

О начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" стало известно 20 июня во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Планируется, что их выпустят в океан в районе Шантарских островов. В "китовой тюрьме" остается восемь косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, а в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух. Были возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли.