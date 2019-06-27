Отдохнуть в Крыму этим летом можно от 30 тысяч рублей на человека за неделю

27.06.19 11:17

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 июня. Interfax-Russia.ru - Отдохнуть неделю в Крыму летом 2019 можно от 30 тыс. рублей с человека, турпакет по такой стоимости включает перелет, размещение в отеле 3* с полупансионом, трансфер, и страховку, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма в четверг.

"Крым становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Сегодня средняя загрузка средств размещения на полуострове превышает 60%, а в ряде регионов - 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля", - рассказали в ведомстве.

В Ростуризме подчеркнули, что многие гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение.

"Например, по данным туроператора "Алеан" минимальная стоимость отдыха на двоих в сутки в июне-июле обойдется от 30 тыс. рублей за неделю. С 1 августа семидневный тур в Крым от туроператора "Библио-Глобус" будет стоить 30 тыс. рублей на человека, включая перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомств, на эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тыс. рублей, в Черногорию - 38 тыс. рублей, Болгарию - 39 тыс. рублей, а в Испанию - 54 тыс.рублей, что делает туры в Крым вполне конкурентоспособными.

Ранее сервис поиска авиабилетов и отелей Aviasales сообщил, что туры в Грецию, Болгарию или Кипр летом 2019 года обойдутся россиянам дешевле, чем отдых в Крыму.