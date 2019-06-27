Четверых калининградских полицейских будут судить за кражу янтаря на 14 млн рублей

27.06.19 11:32

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 июня. Interfax-Russia.ru - В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в хищении янтаря на общую сумму более 14 млн рублей и других преступлениях, сообщила пресс-служба регионального СКР.

Обвинения в краже, превышении полномочий, незаконном вмешательстве в деятельность юридического лиц и грабеже (по п."б" ч.4 ст.158, ч.1 ст.286, ч. 2 ст. 169 и ч. 1 ст. 161 УК РФ) предъявлено бывшему замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Калининградской области (ныне - старшего оперуполномоченного по особо важным делам 5 отдела УЭБ и ПК регионального УМВД) и троим его подчиненным.

По данным следствия, летом 2017 года, используя свое должностное положение, полицейские провели обыск в магазине в рамках ранее возбужденного уголовного дела о краже янтаря. Для этого были привлечены сотрудники СОБР Росгвардии, которые не знали об истинных намерениях обвиняемых.

"Один из обвиняемых отобрал наиболее ценные и легкореализуемые янтарь и изделия из него, принадлежащие владельцу магазина и гражданке Литовской Республики, хранившей янтарь в магазине по договоренности. Общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из фигурантов открыто похитил у покупателя магазина янтарь-сырец каплю весом 10 г и общей стоимостью 2,5 тыс. рублей.

"Как полагает следствие, в ходе обыска обвиняемые, совершив кражу янтаря и желая скрыть факт ее совершения, действуя умышленно, изъяли весь находящийся в магазине янтарь и изделия из него на общую сумму свыше 22,7 млн рублей, фактически парализовав работу фирмы. В результате указанных незаконных действий предприятие было вынуждено прекратить свою деятельность", - отмечает СКР.

В ходе предварительного следствия часть похищенного янтаря в рамках оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята при попытке его реализации третьими лицами.

Вину в совершенных преступлениях полицейские не признали, вместе с тем по уголовному делу собран достаточный объем доказательств, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили "Интерфаксу" в СКР, в настоящее время несколько фигурантов дела -сотрудников полиции уволены, часть из них продолжает работу в органах УМВД.