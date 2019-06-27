Обвиняемые в мошенничестве экс-замминистра Челябинской области и предприниматель стали фигурантами дела о взятке

27.06.19 11:34

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве бывшего первого заместителя министра экономики Челябинской области Антона Бахаева и руководителя челябинского рекламного агентства "Элефант" Михаила Смирнова, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального СУ СКР в четверг.

"Возбуждено уголовное дело о получении взятки Антоном Бахаевым и о даче ему взятки Михаилом Смирновым. Ведется сбор доказательств, расследование продолжается. Сумма взятки будет уточнена в ходе расследования", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года СУ СКР возбудило в отношении Бахаева и Смирнова уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере).

В обвинительном заключении говорится, что в октябре-ноябре 2017 года, в период подготовки и проведения в Челябинске российско-казахстанского форума, из бюджета области группой лиц при участии Бахаева было проведено два платежа, и эти средства были похищены. Речь идет о сумме 3,8 млн рублей.

В деле также фигурирует бывший руководитель регионального Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова.

В настоящее она находится под подпиской о невыезде, остальные - под домашним арестом.