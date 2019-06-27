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27.06.19 11:41
Заксобрание Петербурга предлагает допускать к работе гидами только граждан РФ с аттестацией экскурсоводов
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время наблюдается рост количества иностранных гидов-переводчиков на отечественном туристическом рынке. "При этом зачастую иностранные туристы получают недостоверную информацию об истории России, так как ее изложение осуществляется непрофессиональными специалистами", - указывается в документе, размещенном в базе законодательной деятельности Госдумы в четверг.
Также в нем отмечается, что "в большинстве европейских стран существуют строгие правила по работе экскурсоводов и гидов-переводчиков, не позволяющие иностранцам и людям без образования вести за собой туристов, получить разрешение на работу можно только при условии прохождения аттестации". При этом там система выдачи документов аттестации контролируется государственными органами и профессиональными ассоциациями.
Кроме того, существует четкое ограничение по территориальному параметру, в документах гидов оговаривается, в каком регионе он имеет право осуществлять профессиональную деятельность.
В связи с этим законопроект предлагает установить, что услуги экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков оказываются гражданами РФ. При этом органы государственной власти субъектов РФ наделяются полномочиями по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Также органы госвласти согласно проекту закона получают полномочия по ведению реестра аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, оказывающих услуги в соответствующем регионе РФ.
Кроме того, органы госвласти предлагается наделить полномочиями по полномочия по организации и осуществлению регионального государственного надзора за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков, и инструкторов-проводников.
Одновременно в Думу внесен проект закона об административной ответственности за нарушения законодательства при оказании услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков.
Так, оказание таких услуг лицом, не имеющим соответствующего аттестата, а равно привлечение такого лица к оказанию услуг экскурсовода или гида-переводчика влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Если такие нарушения совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, то это повлечет штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового, говорится в проекте закона.
Обе инициативы внесены заксобранием Санкт-Петербурга.
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