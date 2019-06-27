Москвичи простились с Аллой Покровской в МХТ им Чехова

27.06.19 12:49

© РИА Новости. Евгения Новоженина

27 июня. Interfax-Russia.ru - Сотни человек в четверг простились с актрисой театра и кино Аллой Покровской, гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова.

Проводить актрису в последний путь пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, а также коллеги Владимир Машков, Евгений Миронов, Константин Райкин, Лия Ахеджакова, Юлия Меньшова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и другие.

Поклонники творчества актрисы с цветами идут к входу в театр.

Актёр Машков перед началом церемонии назвал Покровскую величайшим педагогом, блистательной актрисой.

"Кто к ней попадал, каждый ученик, - это всегда был большой прорыв студента и большой успех. Таких больше нет. Она настолько всегда была внимательна к нам и когда приходила на наши дипломные спектакли, ее точные разборы нашей деятельности нам иногда за несколько минут изменяли смысл. Таких педагогов нет", - сказал Машков.

"Она была фантастической актрисой. Студенты ее обожали", - сказал перед началом церемонии Калягин.

Покровская скончалась 25 июня на 82 году жизни после продолжительной болезни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Покровская, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, родилась в Москве в 1937 году. Закончила Школу-студию МХАТ, в 1959 году - актриса театра "Современник", на сцене которого проработала 45 лет. Играла в культовых спектаклях: "Вечно живые", "Пять вечеров", "Голый король", "Старшая сестра", "На дне".

В 2004 году Покровская перешла на работу в МХТ имени Чехова, продолжая сотрудничать с "Современником". Параллельно она преподавала в Школе-студии МХАТ.

Покровская снималась в кино: "Июльский дождь", "Дневник директора школы", "Дневной поезд", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Покровская была замужем за создателем "Современника" и худруком МХАТа Олегом Ефремовым, от этого брака у нее родился сын, ныне известный актер Михаил Ефремов.