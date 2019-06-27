Шквал с градом и похолодание ожидаются в Крыму

27.06.19 11:48

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

27 июня. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на пятницу из-за прогнозируемого ухудшения погоды: грозы с градом и сильным ветром.

"В связи с прохождением холодного фронта Скандинавского циклона 28 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Как отмечается в сообщении, в ближайшие выходные дневная температура воздуха в Крыму опустится до 20-25 градусов, ночная - до 10-15. При этом в четверг днем на полуострове до 32 градусов тепла, ночью - до 20.

На период действия штормового предупреждения спасатели просят жителей полуострова воздержаться от поездок по городу во время ливня, не оставлять автомобили под большими деревьями и держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП.