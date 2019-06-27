Власти Чукотки предложили правительству зафиксировать цену на топливо в рамках северного завоза

27.06.19 11:56

© РИА Новости. Владимир Баранов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Чукотского автономного округа (ЧАО) предложило зафиксировать оптовую цену на нефтепродукты, закупаемые для регионов северного завоза.

Как сообщила пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО, соответствующее обращение направлено в адрес правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Предложение сформировано с учетом географической удаленности округа, отсутствия транспортной инфраструктуры и крайне ограниченных сроков поставки топлива в округ.

Также для сдерживания цен власти Чукотки предложили создать реестр единственных поставщиков/производителей нефтепродуктов, у которых было бы возможно резервировать и закупать необходимые объемы топлива для завоза на территорию округа.

Сейчас рост цен на топливо в регионе складывается из роста закупочной цены продукта, увеличения транспортных расходов на его доставку, затрат на хранение и увеличения ставки НДС с 18% до 20% с начала года, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ежегодно на Чукотку завозится порядка 5-6 тыс. тонн бензина, 16 тыс. тонн авиатоплива и 130 тыс. тонн дизельного топлива. Основная часть нефтепродуктов поступает из Мурманска и Находки (Приморский край).

Рост закупочных цен на топливо не повлиял на объемы завозимого в навигацию 2019 года в округ топлива, необходимого для прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов, уточняется в пресс-релизе.

Северный завоз - это обеспечиваемые государством поставки основных товаров (в первую очередь, продовольствия и топлива) в районы Крайнего Севера Сибири и Дальнего Востока.