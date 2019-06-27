Росавиация: экипаж Ан-24 подал сигнал бедствия на удалении 30 км от аэропорта Нижнеангарска

27.06.19 12:09

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

27 июня. Interfax-Russia.ru - Экипаж аварийного Ан-24 запросил помощь у диспетчеров еще на подлете к аэропорту Нижнеангарска, сообщил представитель Росавиации "Интерфаксу".

"По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал "Бедствие", - сказали в Росавиации.

Аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность. После приземления самолет выкатился на боковую полосу безопасности за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническими сооружениями аэродрома и загорелся.

Экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта была осуществлена эвакуация всех находившихся на борту воздушного судна.

За медицинской помощью в результате инцидента с самолетом обратились 33 человека, сообщает пресс-служба правительства Бурятии в четверг.

"Врачи медицинских учреждений доложили министру здравоохранения Дамбиниме Самбуеву о состоянии пострадавших. Из 43 пассажиров самолета, летевшего по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск за медицинской помощью обратился 31 человек и два члена экипажа", - говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на власти Север-Байкальского района сообщалось о 31 пострадавшем.

Министр здравоохранения республики заверил, что необходимые для лечения препараты имеются.

"Ситуация полностью находится у нас на контроле, лекарственных препаратов достаточно. Хочу отметить, что наши две медицинские организации, которые находятся в городе Северобайкальск и Нижнеангарск, совместно оперативно сработали. И дальше будут проводить всю необходимую помощь тем, кто еще обратится в медицинские учреждения района. Всем, кто обращается - медицинская помощь будет оказана в полном объеме", - подчеркнул Самбуев.

Также власти Бурятии пообещали оказать помощь всем пострадавшим в результате жестко посадки Ан-24. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа самолета Ан-24, аварийно приземлившемся в Нижнеангарске.

"Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов и сказать, что мы всю помощь людям, которые так или иначе получили какие-то травмы, окажем. В общем, все средства, которые будут необходимы, будут выделены, и помощь будет оказана в полном объеме", - цитирует Цыденова пресс-служба правительства республики.

В четверг в Нижнеангарске (Бурятия) самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 43 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел.

Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Различные травмы получили 31 человек, четверо их них госпитализированы, в том числе двое детей.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).