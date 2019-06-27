Песков: закон об оскорблении госсимволов не нуждается в корректировке

27.06.19 12:32

© РИА Новости. Илья Питалев

27 июня. Interfax-Russia.ru - В Кремле считают, что закон об оскорблении государственных символов не нуждается в корректировке, однако необходимо контролировать правоприменительную практику, чтобы не допускать нарушений, в частности, связанных с ограничениями на критику власти.

В ходе общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в четверг журналисты напомнили, что в ходе недавней "прямой линии" глава государства сказал, что закон об оскорблении госсимволов нельзя использовать для ограничений на критику власти.

Между тем телеканал "Дождь" опубликовал материал о том, что в Кремле проанализировали правоприменительную практику и пришли к выводу, что полиция применяет закон в отдельных случаях неправильно.

На просьбу подтвердить это сообщение Песков сказал: "С самого начала речь шла о том, что правоприменительная практика будет тщательно контролироваться в отношении этого закона".

"В этом законе речь идет об оскорблении символов власти, символов государственности, и это никак не может проецироваться на критику представителей власти", - подчеркнул Песков.

"Отдельные случаи неверной правоприменительной практики представляют интерес, и мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков отрицательно ответил на вопрос, означает ли это, что закон нуждается в корректировке. "Совсем не значит", - сказал Песков. По его словам, нужно "отработать правоприменительную практику".

"Пока преждевременно говорить, является ли это (отдельные нарушения - ИФ) следствием неверных формулировок или просто неправильного прочтения, или злоупотребления", - отметил пресс-секретарь президента.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.