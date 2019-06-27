Минтранс РФ планирует расширить программу субсидирования рейсов в ДФО, Крым и Калининград

27.06.19 12:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ готовит изменения в постановление правительства №215, по которому субсидируются авиаперевозки из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья Белавинцев.

Изменения касаются расширения перечня маршрутов в обход аэропортов Москвы и размера субсидий по ним, сказал Белавинцев на парламентских слушаниях о регулировании авиаперевозок в Совете Федерации. Также, по его словам, планируется организовать продажи билетов по этой программе через портал госуслуг - сейчас их можно приобрести только в кассах.

"В ближайшее время проект будет направлен на согласование авиакомпаниям и всем заинтересованным сторонам. Это важный проект и надо его форсировать", - сказал Белавинцев.

Сейчас, отметил он, авиакомпании не хотят летать по этой программе. "Экономика, заложенная в эту программу, непривлекательна для них", - заявил представитель Минтранса.

В настоящее время в РФ действуют две программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, которые утверждены одним постановлением, а также межрегиональных рейсов. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Общий объем субсидий, выделенных в 2019 году на программу по постановлению №215, составил 3,8 млрд руб., сообщала Росавиация. Согласно постановлению, 75% от этой суммы (2,9 млрд руб.) направляется на дальневосточные рейсы, 15% (572 млн руб.) - на полеты в Симферополь, 10% (381 млн руб.) - в Калининград.