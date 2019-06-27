Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили в море

27.06.19 12:46

Фото с сайта ВНИРО

27 июня. Interfax-Russia.ru - Две косатки и шесть белух, доставленные из "китовой тюрьмы" в Приморье к берегам Охотского моря в Хабаровском крае, отпущены в море, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении.

ВНИРО сообщает, что выпуск был сделан в благоприятных погодных условиях. По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива.

Во второй половине дня выпустили белух. Животные сразу ушли в открытое море.

"Выпуску предшествовала сложная и многодневная работа. Дорога протяженностью 1800 км из Средней до мыса Перовского по трассе и воде заняла 6 суток. Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по 4 часа, находясь по двое с животным в воде, следя за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что во время пути ни одно животное не пострадало.

"Мы выражаем благодарность команде за проделанную с высоким профессионализмом работу. Надеюсь, что удастся на столь же высоком уровне провести и следующие этапы операции", -сказал директор ВНИРО Кирилл Колончин, которого цитирует ведомство.

Эксперты и ученые отмечают уникальность этих работ.

"Впервые в мире выпускается столь большое количество животных, проживших почти год бок о бок с людьми. Таких масштабных выпусков не было ни у одной страны, поэтому российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду", - отмечают специалисты.

Следующий этап операции по выпуску мормлеков из бухты Средняя начнется после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

Как сообщалось, о начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" стало известно 20 июня во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Планируется, что их выпустят в океан в районе Шантарских островов. В "китовой тюрьме" остается восемь косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, а в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух. Возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли.