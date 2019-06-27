|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.06.19 12:55
Водитель перевернувшегося в Калужской области автобуса с детским танцевальным ансамблем получил четыре года колонии-поселения
Подсудимый получил четыре года колонии-поселения. После этого ему будет запрещено садиться за руль еще три года.
ЧП произошло 3 февраля на трассе "Калуга-Вязьма" в Калужской области. Разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу.
На 128-м км автодороги "Вязьма-Калуга" в Бабынинском районе Калужской области водитель нарушил скоростной режим. Автобус двигался со скоростью свыше 94 км/ч при допустимых 60 км/ч.
На обледенелом участке трассы автобус занесло, машина выехала на правую обочину и опрокинулась в кювет. В результате погибли четыре взрослые женщины, две девочки восьми лет и одна семилетняя девочка. Госпитализирован был 31 человек.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель был арестован.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket