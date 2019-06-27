Водитель перевернувшегося в Калужской области автобуса с детским танцевальным ансамблем получил четыре года колонии-поселения

27.06.19 12:55

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27 июня. Interfax-Russia.ru - Сухиничский районный суд Калужской области признал 46-летнего водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель семи пассажиров, в том числе троих детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимый получил четыре года колонии-поселения. После этого ему будет запрещено садиться за руль еще три года.

ЧП произошло 3 февраля на трассе "Калуга-Вязьма" в Калужской области. Разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу.

На 128-м км автодороги "Вязьма-Калуга" в Бабынинском районе Калужской области водитель нарушил скоростной режим. Автобус двигался со скоростью свыше 94 км/ч при допустимых 60 км/ч.

На обледенелом участке трассы автобус занесло, машина выехала на правую обочину и опрокинулась в кювет. В результате погибли четыре взрослые женщины, две девочки восьми лет и одна семилетняя девочка. Госпитализирован был 31 человек.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель был арестован.