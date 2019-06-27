Ливни с грозой, градом и ветром ожидаются в ближайшие три дня на Ставрополье

27.06.19 13:01

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 июня. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в четверг на Ставрополье из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем и до конца суток 28 июня, а также 29-30 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Краевой главк МЧС предупреждает о возможных подтоплениях низинных частей местности дождевым стоком, авариях на линиях электропередачи, росте количества ДТП, повреждениях крыш, рекламных щитов и неустойчивых конструкций, возможном падении деревьев.