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27.06.19 13:06
Семьи пилотов, погибших в авиакатастрофе в Нижнеангарске, получат по 1 млн руб от ФСС
"В результате катастрофы погибли два члена экипажа - командир самолета Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Семьи погибших получат компенсацию от ФСС в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в авиакомпании "Ангара" "Интерфаксу" пояснили, что перевозчик также выплатит семьям погибших компенсации, размер которых сейчас определяется.
Ранее сообщалось, что Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и полностью сгорел.
По данным "Ангары", все 43 пассажира были эвакуированы. Командир экипажа и бортмеханик погибли, среди пассажиров жертв нет.
Сообщалось также, что второй пилот Ан-24 госпитализирован с травмами. Бортпроводник при посадке не пострадал.
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