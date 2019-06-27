Семьи пилотов, погибших в авиакатастрофе в Нижнеангарске, получат по 1 млн руб от ФСС

27.06.19 13:06

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

27 июня. Interfax-Russia.ru - Фонд социального страхования (ФСС) выплатит по 1 млн рублей семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе в Нижнеангарске, сообщила пресс-служба иркутского отделения ФСС.

"В результате катастрофы погибли два члена экипажа - командир самолета Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Семьи погибших получат компенсацию от ФСС в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в авиакомпании "Ангара" "Интерфаксу" пояснили, что перевозчик также выплатит семьям погибших компенсации, размер которых сейчас определяется.

Ранее сообщалось, что Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и полностью сгорел.

По данным "Ангары", все 43 пассажира были эвакуированы. Командир экипажа и бортмеханик погибли, среди пассажиров жертв нет.

Сообщалось также, что второй пилот Ан-24 госпитализирован с травмами. Бортпроводник при посадке не пострадал.