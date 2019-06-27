На "Прямую линию" с Путиным было совершено пять DDoS атак

27.06.19 13:09

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 июня. Interfax-Russia.ru - Пять кибератак было совершено на "Прямую линию" с президентом РФ, они не повлияли на ее работу, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"Действительно было пять согласованных DDoS-атак на различные ресурсы "Прямой линии", - сказал Мурашов журналистам в четверг.

Он отметил, что на работе "Прямой линии" они не сказались.

По словам Мурашова, одна из атак была направлена на ВГТРК и ещё четыре непосредственно на каналы связи людей с президентом.

О кибератаках на ресурсы "Прямой линии" с президентом РФ впервые сообщили ее ведущие прямо во время мероприятия, которое проходило 20 июня.