Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей уборщицу из Красноярского края за оскорбление ФССП в "Одноклассниках"

27.06.19 13:27

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 июня. Interfax-Russia.ru - Мотыгинский районный суд Красноярского края признал уборщицу одного из местных предприятий виновной в оскорблении представителей власти в соцсетях, следует из решения по делу, размещенном на официальном сайте суда

Согласно документу, жительница Мотыгинского района Епифанова разместила на своей странице в социальной сети "Одноклассники" информацию, в неприличной форме оскорбляющую органы государственной власти, в частности службу судебных приставов.

Административное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции России или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации).

Во время суда обвиняемая признала свою вину, однако объяснила появление сообщения на своей странице в соцсети случайностью.

"5 мая 2019 года Епифанова со своей странички в одноклассниках сделала заметку, в которой хотела узнать, когда будут ходить паромы на реках Ангара и Тасей, однако телефон сам написал оскорбительную фразу в адрес службы судебных приставов и отключился. Сообщение оскорбительного характера смогла удалить только утром", - говорится в судебном документе со ссылкой на слова осужденной.

Тем не менее, суд признал уборщицу виновной и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей в пользу государства.