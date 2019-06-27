Сбор помощи пострадавшим от паводка начали в Иркутской области

27.06.19 14:02

© РИА Новости. Илья Московец

27 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство социальной защиты Иркутской области объявило сбор гуманитарной помощи пострадавшим от дождевого паводка, к настоящему времени подтопившего около 900 домов в регионе.

"Пункт сбора помощи открыт в комплексном центре социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов. Там принимают продукты питания и питьевую воду, которые будут незамедлительно доставлять в подтопленные населенные пункты", - говорится в сообщении.

Социальные работники выехали в пострадавшие от паводка поселки, с которыми сохранилось транспортное сообщение.

Иркутское региональное отделение "Единой России" также объявило сбор помощи для пострадавших от паводка, которую принимает в своем офисе на улице Российской в Иркутске.

"Людям прежде всего нужна питьевая вода, продукты длительного хранения, теплая одежда", - сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В свою очередь Иркутское областное отделение "Российского Красного креста" объявило сбор денежных средств для помощи пострадавшим и вещей первой необходимости - одежды, обуви, спальных принадлежностей, гигиенических и моющих средств, продуктов длительного хранения.

"Красный крест" принимает гуманитарную помощь в своем офисе на улице 2-ой Железнодорожной в Иркутске. Пожертвования можно перечислить на расчетный счет организации с пометкой "помощь пострадавшим от паводка".