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27.06.19 14:04

Разыскиваемый за кражи "двойник" Сергея Цапка задержан в Сочи

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
27 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали в Сочи находившегося в федеральном розыске мужчину, внешне похожего на лидера банды из станицы Кущевская Сергея Цапка, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в УМВД города.

"Мужчина был задержан в ночь на четверг экипажем патрульно-постовой службы полиции Адлерского района. При проверке по базам учета МВД России было установлено, что он объявлен в федеральный розыск за целый ряд преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в свою очередь уточнили, что, находясь на маршруте патрулирования, полицейские остановили подозрительного мужчину для проверки. Документов, удостоверяющих личность, тот при себе не имел, поэтому его доставили на стационарный пост пляжа "Чайка".

"Как выяснилось, задержанный - 32-летний житель Кореновского района, уроженец Бишкека, является фигурантом пяти уголовных дел и скрывался от правоохранительных органов. Вскоре он будет передан инициатору розыска в отдел МВД России по Выселковскому району Краснодарского края", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что объявленный в федеральный розыск Виталий Никифоров 1986 года рождения в июне случайно попал на фото после ДТП в Сочи, однако его приняли за воскресшего из мертвых Сергея Цапка, лидера банды из станицы Кущевская.

В связи с этим ряд СМИ поставили под сомнение версию, что осужденный на пожизненное заключение Цапок умер в следственном изоляторе Краснодара в июле 2014 года.

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