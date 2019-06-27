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27.06.19 14:11
Российские пивовары ожидают в этом году урожай ячменя более 20 млн т
"По нашим оценкам, в 2019 году валовой сбор ячменя составит чуть более 20 млн тонн, из этого доля пивоваренного ячменя - 1,5 млн тонн. Это порядка 5%, но для пивоваренной отрасли этого достаточно", - сказал Чубар.
Он отметил, что эти показатели лучше, чем в 2018 году. "2018 год был неплохой. Мы можем охарактеризовать его как средний, по качеству - со знаком плюс. В прошлом году было собрано 17,5 млн тонн ячменя", - сказал он.
При этом, по его словам, рынок пивоваренного ячменя в последнее время стабильный, "он ежегодно потребляет 1-1,5 млн тонн".
Он также сообщил, что Carlsberg для собственных нужд размещает посевы ячменя на площади до 80 тыс. гектаров "С нами работают от 70 до 90 фермерских хозяйств ежегодно. Этой площади достаточно для того, чтобы обеспечить себе объемы порядка 250 тыс. тонн пивоваренного ячменя", - отметил Чубар.
При этом, по его словам, компания в 2018 году экспортировала около 100 тыс. тонн солода. Основные рынки сбыта - Латинская Америка, страны Юго-Восточной Азии и Африки.
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