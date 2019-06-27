Новый пост: экс-глава Ингушетии станет замминистра обороны
  
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
   
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.06.19 14:11

Российские пивовары ожидают в этом году урожай ячменя более 20 млн т

© РИА Новости. Егор Еремов
27 июня. Interfax-Russia.ru - Валовой сбор ячменя в России в 2019 году составит, как ожидается, более 20 млн тонн, сообщил начальник коммерческого отдела Carlsberg Eastern Europe Кирилл Чубар журналистам в четверг.

"По нашим оценкам, в 2019 году валовой сбор ячменя составит чуть более 20 млн тонн, из этого доля пивоваренного ячменя - 1,5 млн тонн. Это порядка 5%, но для пивоваренной отрасли этого достаточно", - сказал Чубар.

Он отметил, что эти показатели лучше, чем в 2018 году. "2018 год был неплохой. Мы можем охарактеризовать его как средний, по качеству - со знаком плюс. В прошлом году было собрано 17,5 млн тонн ячменя", - сказал он.

При этом, по его словам, рынок пивоваренного ячменя в последнее время стабильный, "он ежегодно потребляет 1-1,5 млн тонн".

Он также сообщил, что Carlsberg для собственных нужд размещает посевы ячменя на площади до 80 тыс. гектаров "С нами работают от 70 до 90 фермерских хозяйств ежегодно. Этой площади достаточно для того, чтобы обеспечить себе объемы порядка 250 тыс. тонн пивоваренного ячменя", - отметил Чубар.

При этом, по его словам, компания в 2018 году экспортировала около 100 тыс. тонн солода. Основные рынки сбыта - Латинская Америка, страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы
.
  27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи
.
  27.06.19 12:49
Москвичи простились с Аллой Покровской в МХТ им Чехова
.
  27.06.19 11:50
В Москве арестован еще один грабитель, травивший своих жертв психотропами
.
  27.06.19 10:47
Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти
.
  27.06.19 09:02
Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников
.
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket