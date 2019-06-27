В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
  
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
   
Новый пост: экс-глава Ингушетии станет замминистра обороны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.06.19 14:12

Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы

© РИА Новости. Евгений Одиноков
27 июня. Interfax-Russia.ru - К настоящему времени регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в четверг.

"Окружными избирательными комиссиями зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы, все они выдвинуты партией КПРФ и им не требовался сбор подписей", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что для регистрации кандидатами среди прочих документов необходимо предоставить подписи избирателей соответствующего округа в свою поддержку. Сбор подписей не требуется кандидатам от партий, представленных в Госдуме РФ - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР. При этом "Единая Россия" на этих выборах в Мосгордуму не выдвигает кандидатов, ее представители идут в качестве самовыдвиженцев.

В Мосгоризбиркоме также сообщили, что к настоящему времени кандидатами на 45 депутатских мест выдвинулись 303 человека, из которых затем четыре утратили статус выдвинутого кандидата.

"Среди тех, кто снял свою кандидатуру с выборов - музыкант Сергей "Паук" Троицкий, шедший по одному 12-му округу с нынешнем председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Однако затем он подал документы на выдвижение кандидатом по 43-му округу", - рассказал собеседник "Интерфакса".

"Паук" в прошлом году выдвигал свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, однако вместо предоставления подписей в Мосгоризбирком он обратился с заявлением, что подписи "были уничтожены" артистом Никитой Джигурдой.

В 43-м избирательному округе также выдвинулись кандидатами народный артист России Андрей Соколов, юрист Фонда Борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие. Ранее свою кандидатуру в этом округе сняла директор Московского центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 5 июля, а прием документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, - 6 июля в 18:00.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи
.
  27.06.19 12:49
Москвичи простились с Аллой Покровской в МХТ им Чехова
.
  27.06.19 11:50
В Москве арестован еще один грабитель, травивший своих жертв психотропами
.
  27.06.19 10:47
Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти
.
  27.06.19 09:02
Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников
.
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
.
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket