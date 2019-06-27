27.06.19 14:12

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 июня. Interfax-Russia.ru - К настоящему времени регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в четверг.

"Окружными избирательными комиссиями зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы, все они выдвинуты партией КПРФ и им не требовался сбор подписей", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что для регистрации кандидатами среди прочих документов необходимо предоставить подписи избирателей соответствующего округа в свою поддержку. Сбор подписей не требуется кандидатам от партий, представленных в Госдуме РФ - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР. При этом "Единая Россия" на этих выборах в Мосгордуму не выдвигает кандидатов, ее представители идут в качестве самовыдвиженцев.

В Мосгоризбиркоме также сообщили, что к настоящему времени кандидатами на 45 депутатских мест выдвинулись 303 человека, из которых затем четыре утратили статус выдвинутого кандидата.

"Среди тех, кто снял свою кандидатуру с выборов - музыкант Сергей "Паук" Троицкий, шедший по одному 12-му округу с нынешнем председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Однако затем он подал документы на выдвижение кандидатом по 43-му округу", - рассказал собеседник "Интерфакса".

"Паук" в прошлом году выдвигал свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, однако вместо предоставления подписей в Мосгоризбирком он обратился с заявлением, что подписи "были уничтожены" артистом Никитой Джигурдой.

В 43-м избирательному округе также выдвинулись кандидатами народный артист России Андрей Соколов, юрист Фонда Борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие. Ранее свою кандидатуру в этом округе сняла директор Московского центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 5 июля, а прием документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, - 6 июля в 18:00.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.