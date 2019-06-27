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27.06.19 14:15
Минкомсвязь ищет подрядчика на подключение Забайкалья к интернету за 1,15 млрд рублей
К интернету планируется подключить фельдшерские пункты, общеобразовательные учреждения, органы госвласти и местного самоуправления, избирательные комиссии, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии.
Проект планируется реализовать в 8 этапов. Все их, согласно условиям контракта, подрядчик обязан выполнить к 2022 году. При этом в последний год исполнения договора - в 2021 году - предполагается выделение наибольшей суммы инвестиций (порядка 500 млн рублей).
Прием заявок на участие в контракте завершится 12 июля, торги назначены на 18 июля.
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