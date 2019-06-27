Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесии

27.06.19 14:18

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Список ЛДПР на выборах в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии, запланированных на 8 сентября, возглавил лидер партии Владимир Жириновский.

"Первым в списке ЛДПР на выборах числится лидер партии Владимир Вольфович Жириновский", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" координатор регионального отделения ЛДПР Олег Жедяев.

Вторым номером в списке идет сам Жедяев, а третьим предприниматель Александр Чайка.

Жедяев уточнил, что ЛДПР пока не прошла процедуру регистрации партии на участие в выборах.

Вместе с тем это не первое участие Жириновского в выборном процессе в Карачаево-Черкесии.

В августе 2017 года он возглавил список ЛДПР на выборах в гордуму Черкесска. По итогам выборов Жириновский прошел в думу столицы Карачаево-Черкесии, но отказался от мандата депутата городского заксобрания.