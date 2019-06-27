Трутнев поручил держать на контроле ситуацию с аварийной посадкой Ан-24 в Бурятии

27.06.19 14:32

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

27 июня. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение аппарату полпредства держать ситуацию с расследованием причин жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске на контроле, сообщает пресс-служба полпредства ДФО в четверг.

"Выражаю искреннее соболезнование семьям погибших. Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Вице-премьер поручил руководству региона оказать поддержку семьям погибших и помощь пострадавшим.

Так, пострадавшим с травмами средней тяжести будет выделено по 400 тыс. рублей, родственникам погибших пилота и техника будут произведены выплаты по 500 тыс. рублей. Остальным - в зависимости от медицинского заключения также будут выплачены соответствующие компенсации.

Как сообщалось, в четверг в Нижнеангарске (Бурятия) самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находились 43 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел.

Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот госпитализирован с травмами и ожогами. Бортпроводник не пострадал. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Различные травмы получили 33 человека, четверо их них госпитализированы, в том числе двое детей.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным сайта russianplanes.net, данный самолет с 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. Сертификат летной годности у данного Ан-24 был до 28 июля 2019 года.