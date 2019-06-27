Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность

27.06.19 14:36

© РИА Новости. Валерий Мельников

27 июня. Interfax-Russia.ru - Туроператор New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" прежде входило в группу компаний "Натали Турс", прекращает деятельность из-за неспособности найти замену обанкротившемуся страховщику.

"Компания работала, нареканий к ней не было. Сейчас они уведомили Ростуризм, что не смогли найти страховую компанию взамен "Наско", у которой с мая была отозвана лицензия", - сказал порталу "Интерфакс-Туризм" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

По его словам, с 1 июля New Travelers будет исключена Ростуризмом из единого федерального реестра из-за неспособности предоставить данные о новом страховщике. "Перед туристами за рубежом у туроператора неисполненных обязательств нет, от клиентов в России мы жалоб пока также не получали. Ситуация чрезвычайной не является", - сказал Осауленко.

Он добавил, что в фонде персональной ответственности туроператора сейчас чуть более 117 тысяч рублей. "Хватит ли этих денег на выплаты туристам, неизвестно, поскольку пострадавших у нас пока нет. Данные о количестве проданных вперед путевок также отсутствуют", - отметил директор "Турпомощи".

В то же время Ассоциация туроператоров России (АТОР) в четверг сообщила о жалобах клиентов New Travelers на невозможность вылететь на отдых и вернуть свои деньги. Туристы в январе внесли предоплату за сентябрьский тур в Италию в 100 тыс. рублей, на этой неделе в компании им сообщили, что тур не состоится, но деньги не возвращают.

После того, как в июле 2018 года компания "Натали Турс" аннулировала все проданные туры, из реестра 3 сентября были исключены три ее юридических лица - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс". Единственное юрлицо, которое не было исключено из реестра - ООО "Центр туризма "Согласие", формально оно не было связано с "Натали Турс".

В начале октября компания возобновила деятельность под брендом New Travelers, рекламируя собственную систему бронирования туров. Это вызвало возмущение многих участников рынка, недовольных тем, что компания, аффилированная с обанкротившейся "Натали Турс", вновь продает туры и собирает деньги с туристов.

Общий долг группы "Натали Турс" перед туристами и партнерами на момент ухода с рынка достигал 1,2 млрд рублей, туристы смогли получить не более 5% денег, которые они заплатили за несостоявшиеся туры.