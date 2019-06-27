ФАС предлагает поддерживать авиаперевозки в ДФО допдоходами бюджета от роста стоимости авиатоплива

27.06.19 14:38

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Россия предлагает поддерживать авиаперевозки на Дальнем Востоке и в других труднодоступных регионах дополнительными доходами бюджета РФ от роста стоимости авиатоплива.

"Считаем, что рост пассажирских перевозок, а вместе с ними и рост расходов на авиационные ГСМ, создают дополнительные доходы бюджета РФ. Учитывая, что этот рост напрямую влияет на стоимость воздушных перевозок, считаем целесообразным направить эти дополнительные доходы бюджета именно на развитие и поддержку воздушных перевозок, в первую очередь в ДФО и в тех регионах, где это необходимо", - заявил замначальника управления регулирования транспорта ФАС Андрей Иванов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации о регулировании авиаперевозок.

Он отметил, что, по данным службы, доля расходов российских авиакомпаний на авиатопливо в 2018 году составила порядка 27%, став крупнейшей статьей затрат. При этом самая высокая стоимость авиакеросина - на Дальнем Востоке.

"В 2019 году стоимость перевозки растет примерно на 6%. Мы понимаем, что мы зашли в высокий летний сезон, когда у авиакомпаний максимальная загрузка. И те убытки, которые они накопили за зимний период с учетом отсутствия решений по компенсации (роста стоимости - ИФ) ГСМ прошлого года, они начинают перекладывать, в том числе через топливный сбор на пассажира", - добавил Иванов.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в более 70 млрд рублей. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него возросли более чем на 40%, заявляли в ассоциации.

Минтранс РФ предлагал выделить перевозчикам около 23 млрд рублей субсидий, которые покрыли бы примерно половину их допрасходов на топливо. Параллельно АЭВТ предлагала увеличить для авиакомпаний сумму налогового вычета из акциза на керосин - с помощью повышения коэффициента с нынешних 2,08 до 3,5. Для обсуждения мер поддержки отрасли была создана рабочая группа под патронажем вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Однако ни по компенсациям, ни по акцизу решений принято не было.

Президент России Владимир Путин на "прямой линии" 20 июня поручил правительству включить авиатопливо в систему расчетов обратного акциза на нефть с демпфером.

"В эти меры (обратный акциз на нефть с демпфером - ИФ) не включили авиационный керосин. Моторное топливо включили, все бензины и дизельку, а авиационный керосин - нет, и это проблема. Цена в прошлом году скакнула на авиатопливо, соответственно, на 30% с лишним, а на билеты на самолеты - на 9,5%. У нас никогда такого не было. У нас рост обычно составлял где-то в год 2%, а здесь сразу почти 10%. В цене билета авиационного, скажем, для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), 30% - это цена авиационного топлива", - сказал тогда президент, назвав отсутствие авиакеросина в системе "явным упущением".