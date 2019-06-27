Налоговая служба в Новосибирске приостановила действия трех банковских счетов Депардье

27.06.19 14:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 июня. Interfax-Russia.ru - Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска приостановила операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Операции приостановлены по счетам в "Газпромбанке", ВТБ и ПАО АККСБ "КС БАНК" (Саранск) в соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ, что означает прекращение банками всех расходных операций по данным счетам по причине непредоставления налоговой декларации, неуплаты налогов, штрафов, пеней и т.п.

В пресс-службе УФНС России по Новосибирской области агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что официальный комментарий будет дан в пятницу.

По данным "СПАРК-Интерфакс", зарегистрированное в декабре 2018 года в Новосибирске ИП Депардье осуществляет творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года французский актер, гражданин РФ Депардье получил регистрацию по месту жительства в Новосибирске.