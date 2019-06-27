Экологи считают мучительным для косаток и белух из "китовой тюрьмы" поспешный выпуск

27.06.19 14:58

Фото с сайта ВНИРО

27 июня. Interfax-Russia.ru - Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковала процесс выпуска в Охотское море первых двух косаток и шести белух, произведенный в четверг Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Сегодня ВНИРО на своем интернет-сайте заявило о том, что выпуск двух косаток и шести белух в Охотское море был успешным. Коалиция с этим абсолютно не согласна и считает этот выпуск крайне непрофессиональным, мучительным для животных, нарушающим все мировые стандарты и практики и противоречащим всем согласованным рекомендациям ведущих российских и международных ученых", - говорится в сообщении коалиции.

Экологи считают, что выпуск был посмешным, без этапа реадаптации.

"Перед транспортировкой, вместо реабилитации и подготовки к выпуску, ключевым элементом которой является отучение животных от контактов с людьми, компании-отловщики водили к животным многочисленные экскурсии", - отмечают в коалиции, уточняя, что Росрыболовство приняло программу по реадаптации животных лишь за два дня до начала операции по их транспортировки к месту выпуска.

"Абсолютно неподготовленных косаток и белух везли в тесных контейнерах по ужасным, разбитым дорогам в практически обездвиженном состоянии почти семь дней, что запредельно много для любого китообразного. Из-за неподготовленности места для выпуска животным пришлось провести в контейнерах лишних два дня. И наконец, выяснилось, что и непосредственно выпуск в море проведен без какой-либо возможности косаткам и белухам прийти в себя, получить корм после длительного голодания, восстановить двигательные функции и социальные связи", - говорится в заявлении.

Экологи отмечают, что "ВНИРО не подготовило временные морские вольеры для реабилитации животных на месте выпуска и не предприняло никаких усилий по поиску групп диких косаток и белух на прилегающих акваториях, для повышения шансов на встречу с ними бывших узников "китовой тюрьмы".

"Несмотря на общее мнение всех ученых о необходимости выпуска всех 10 косаток одновременно, а белух - крупными группами по несколько десятков животных, о необходимости разделения их выпуска по времени и территориально, ВНИРО все сделало ровно наоборот", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг в Охотское море ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае. Животных готовили к продаже в океанариумы. После заявлений зоозащитников была проведена проверка, которая выявила массу нарушений. Возбуждено уголовное дело. Было принято решение о проведении реадаптации и возвращении китов в море.