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27.06.19 15:01

Калужская область рекультивирует семь полигонов ТКО

© РИА Новости. Антон Денисов
27 июня. Interfax-Russia.ru - Калужская область увеличила до семи число полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), которые будут рекультивированы в рамках национального проекта "Экология", сообщила пресс-служба правительства области.

Договоренность об этом достигнута во время рабочей встречи заместителя федерального министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова и министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова.

Также решено провести рекультивацию раньше, чем планировалось.

"Чем скорее мы начнем это делать, тем меньше вреда нанесем экологии. Все мы понимаем необходимость ликвидации накопленного вреда окружающей среде", - приводит пресс-служба слова Виркова.

Рекультивация полигонов проходит в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Для реализации предусмотренных мероприятий регион разработал сметы, получил положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз.

В настоящее время в области восемь действующих полигонов ТКО. Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая восстановлению в ближайшие 10 лет, - 95,27 га. В целом в результате рекультивации будет законсервировано 4,6 миллионов тонн отходов.

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