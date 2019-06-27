Битаров: качественные дороги повысят туристическую привлекательность Северной Осетии

27.06.19 15:06

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", по мнению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, важный фактор регионального развития, сообщается на официальном портале республики.

"Качественная автомобильная магистраль будет способствовать укреплению безопасности, кардинальному снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Качественные дороги, безусловно, повысят туристическую привлекательность нашей республики", - цитируются в сообщении слова Битарова.

Глава республики подчеркнул, что реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги" является важным фактором регионального развития, и органы исполнительной власти и местного самоуправления в полном объеме освоят финансовые средства, поступившие в Северную Осетию.

Руководитель республики также напомнил, что заседанию Госсовета предшествовал двухдневный семинар-совещание с участием глав российских регионов, что позволило выработать ряд действенных предложений, направленных на системные изменения в дорожном хозяйстве страны.

"Достигнута договоренность с организаторами этого семинара-совещания, и в ближайшее время они приедут в Северную Осетию для проведения аналогичного мероприятия с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Такой семинар-совещание нам необходим ввиду его очевидной эффективности, исходя из масштабного уровня задач в области дорожного хозяйства, которые нам нужно решать в этом году, - сказал Битаров.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе, в рамках национального проекта разработаны четыре региональных: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Коммуникации между центрами экономического роста"(предполагает повышение уровня экономической связанности Моздокского района с остальной республикой за счет реконструкции и строительства дороги) и "Безопасность дорожного движения".

Финансирование работ в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" в 2019 году составит 732,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 537,5 млн рублей и 195,0 млн рублей - из республиканского бюджета.

За счет этих средств будет отремонтировано семь км региональных дорог и 33,5 км дорог во Владикавказе - 25 улиц столицы республики приведут в нормативное состояние. Кроме того, отремонтируют дороги в Беслане, а также в селениях Октябрьское и Михайловское.