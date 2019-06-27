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Пилотный проект по маркировке духов и туалетной воды в РФ начнется 1 июля

© РИА Новости. Евгений Одиноков
27 июня. Interfax-Russia.ru - Пилотный проект по маркировке духов и туалетной воды в РФ пройдет с 1 июля по 30 ноября.

Это предусмотрено постановлением правительства от 26 июня 2019 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Оператором эксперимента назначена дочерняя компания Центра развития перспективных технологий "Оператор ЦРПТ".

Как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ, на базе центра еще до запуска пилотного проекта была сформирована проектная группа с представителями отрасли, которая изучила операционные процессы участников рынка для адаптации технологии маркировки под эту товарную группу с минимальными инвестициями и изменениями для бизнеса.

В пилотном проекте уже участвуют "Л‘Этуаль", "Парфюм-стиль", FM-Logistic (логистический оператор, партнер L‘Oreal, Henkel), "Селдико" (импортер группы LVMH), Clarins, Avon, "Арома-Пром", "Новая Заря" и другие.

Обязательная маркировка духов и туалетной воды стартует 1 декабря 2019 года.

Как заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приведены в пресс-релизе, проведенные исследования подтвердили хорошую возможность нанесения кодов маркировки в парфюмерной отрасли различными методами.

"В рамках пилотного проекта цифровая маркировка будет наноситься на товары с использованием различных технологий нанесения, в зависимости от производственных возможностей участников. Коды могут наноситься непосредственно на производстве или в распределительных центрах дистрибьютеров. Все эти процессы также будут отработаны в ходе пилотного проекта", - говорится в сообщении.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В ноябре 2018 года ЦРПТ стал оператором системы маркировки лекарств, с 1 июня 2019 года - системы маркировки меховых изделий. С 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка сигарет, 15 мая стартовал эксперимент по маркировке фотоаппаратов, 20 июня - по маркировке шин, 27 июня - по маркировке изделий легпрома.

Ранее в июне Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании (мониторинге оборота) товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.

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