Глава Вологодчины предложил в 2020 году дополнительно направить на ремонт школ 300 млн рублей

27.06.19 15:22

© РИА Новости. Михаил Фомичев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил направить на ремонт образовательных учреждений в 2020 году дополнительные 300 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

С соответствующей инициативой Кувшинников выступил в ходе традиционного отчета перед депутатами в четверг.

"В последние годы мы начали ремонтировать наши школы, приводить их в порядок. На 2019 год на эти цели предусмотрено порядка 333 млн рублей. Предлагаю запустить пятилетнюю программу капитального ремонта общеобразовательных учреждений, имеющих высокую степень износа, и уже на 2020 год дополнительно предусмотреть на эти цели 300 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Вологодчины.

Кроме того, по словам Кувшинникова, одной из главных проблем региона остается неудовлетворительное состояние дорог. К 2024 году в порядок планируют привести 2,5 тыс. км вологодских трасс, на эти цели будет выделено около 39 млрд рублей.

Среди приоритетных задач дорожной отрасли губернатор назвал завершение строительства автомобильного обхода Вологды, а также реконструкцию двух аэропортовых комплексов (в Вологде и Великом Устюге). В 2019 году также стартует возведение Северной объездной дороги в Череповце, а в 2020 - строительство моста в створе улицы Некрасова в столице области. Второй мост реку Шексна в Череповце, по словам Кувшинникова, должен быть завершен и сдан в эксплуатацию уже в 2024 году, на год раньше предполагаемого срока.

Как отмечает пресс-служба, в ходе отчета губернатор тоже затронул тему нехватки медработников. "Укомплектованность врачами пока составляет 88,4%, средним медицинским персоналом - 91,7%, а дефицит врачебных кадров - 495 человек. В ближайшие 3 года мы решим эту проблему, не только повысив уровень обеспеченности, но и снизив уровень совместительства", - заявил Кувшинников.

Глава региона заявил об еще одной социальной инициативе: с 2020 года больным сахарным диабетом в Вологодской области будут бесплатно предоставляться тест-полоски, сахароснижающие препараты и расходные материалы к инсулиновым помпам.

Кувшинников также обратил внимание на проблему распространения в Вологодской области борщевика. По словам губернатора, правительство региона не раз выходило на федеральный уровень с предложением решить этот вопрос централизованно, однако положительного ответа пока нет.

"Поэтому предлагаю разработать межведомственную региональную программу по борьбе с борщевиком с финансированием на следующий год 99 млн рублей," - сказал Кувшинников.