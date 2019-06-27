Приставы приостановили работу карьера по добыче хромитовой руды в Пермском крае

27.06.19 15:26

© РИА Новости. Илья Питалев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы приостановили на 90 суток открытые горные работы в карьере АО "Сарановская шахта "Рудная" (Пермский край) из-за выявленных Ростехнадзором нарушений промбезопасности, сообщается в пресс-релизе краевого управления ФССП.

Отмечается, что разработка карьера и ведение горных работ приостановлены вблизи поселка Сараны в зоне опасных деформаций земной поверхности до тех пор, пока не будут проведены соответствующие мероприятия по оценке ее состояния.

"Ростехнадзор пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация карьера угрожает жизни и здоровью людей, может повлечь наступление техногенной катастрофы и причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды", - говорится в пресс-релизе.

Действия АО "Сарановская шахта "Рудная" квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По данным ведомства, в настоящее время горные работы на карьере не производятся.

В то же время главный инженера АО "Сарановская шахта "Рудная" Марат Фаттахутдинов уточнил "Интерфаксу", что в настоящее время и шахта, и карьер функционируют. По его словам, приостановление горных работ связано только с той частью карьера, где перерабатывались горные отвалы.

"У нас была переработка отвалов, и мы <. . . > углубились ниже (разрешенной - ИФ) отметки", - пояснил он.

По его словам, ситуация с частичным приостановлением горных работ на этом участке не повлияет на производственные показатели преприятия.

Отвал (в горном деле) - размещение на поверхности пустых (вскрышных) пород или некондиционного минерального сырья, а также хвостов обогатительных фабрик, отходов или шлаков от различных производств и сжигания твердого топлива. Отвалообразование является завершающим этапом вскрышных работ на карьерах.

АО "Сарановская шахта "Рудная" добывает и перерабатывает хромитовые руды на Главном Сарановском месторождении.

На сайте предприятия сообщается, что до 1935 года месторождение отрабатывалось карьером, а затем штольней до горизонта 462 метра. Ниже горизонта 462 метра, начиная с 1940 года, месторождение отрабатывается подземным способом.

Разведанные запасы хромитовых руд на этом месторождении оцениваются в 10 млн тонн. За все время существования рудника добыто около 15 млн тонн. В настоящее время разрабатываются три наиболее мощных пласта, известные как Западное, Центральное и Восточное рудные тела с близким составом руд.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 72,5% уставного капитала предприятия принадлежит АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", 19,86% - АО "Серовский завод ферросплавов". По итогам 2017 года предприятие получило 400,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 11,9% больше, чем в 2016 году.