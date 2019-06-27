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27.06.19 15:26
Приставы приостановили работу карьера по добыче хромитовой руды в Пермском крае
Отмечается, что разработка карьера и ведение горных работ приостановлены вблизи поселка Сараны в зоне опасных деформаций земной поверхности до тех пор, пока не будут проведены соответствующие мероприятия по оценке ее состояния.
"Ростехнадзор пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация карьера угрожает жизни и здоровью людей, может повлечь наступление техногенной катастрофы и причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды", - говорится в пресс-релизе.
Действия АО "Сарановская шахта "Рудная" квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
По данным ведомства, в настоящее время горные работы на карьере не производятся.
В то же время главный инженера АО "Сарановская шахта "Рудная" Марат Фаттахутдинов уточнил "Интерфаксу", что в настоящее время и шахта, и карьер функционируют. По его словам, приостановление горных работ связано только с той частью карьера, где перерабатывались горные отвалы.
"У нас была переработка отвалов, и мы <. . . > углубились ниже (разрешенной - ИФ) отметки", - пояснил он.
По его словам, ситуация с частичным приостановлением горных работ на этом участке не повлияет на производственные показатели преприятия.
Отвал (в горном деле) - размещение на поверхности пустых (вскрышных) пород или некондиционного минерального сырья, а также хвостов обогатительных фабрик, отходов или шлаков от различных производств и сжигания твердого топлива. Отвалообразование является завершающим этапом вскрышных работ на карьерах.
АО "Сарановская шахта "Рудная" добывает и перерабатывает хромитовые руды на Главном Сарановском месторождении.
На сайте предприятия сообщается, что до 1935 года месторождение отрабатывалось карьером, а затем штольней до горизонта 462 метра. Ниже горизонта 462 метра, начиная с 1940 года, месторождение отрабатывается подземным способом.
Разведанные запасы хромитовых руд на этом месторождении оцениваются в 10 млн тонн. За все время существования рудника добыто около 15 млн тонн. В настоящее время разрабатываются три наиболее мощных пласта, известные как Западное, Центральное и Восточное рудные тела с близким составом руд.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 72,5% уставного капитала предприятия принадлежит АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", 19,86% - АО "Серовский завод ферросплавов". По итогам 2017 года предприятие получило 400,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 11,9% больше, чем в 2016 году.
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