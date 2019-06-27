Состязания всадников и реконструкцию свадебного обряда увидят гости фестиваля в Тюменской области

27.06.19 15:31

© РИА Новости. Антон Вергун

27 июня. Interfax-Russia.ru - Шарохинский фестиваль народного творчества пройдет 28-30 июня в поселке Голышманово Тюменской области.

"Гости праздника смогут побывать на ярмарке мастеров, послушать выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, посмотреть реконструкцию старинных обрядов - свадебного, завивания березы, надевания поневы", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник отдела по спорту, молодежной политике и культуре администрации Голышмановского городского округа.

Кроме того, в программе фестиваля - конкурсы гармонистов, частушечников, конкурс на лучший народный костюм.

"29 июня можно будет посмотреть состязание силачей, которым предстоит протащить груженую телегу, деревянный сруб и поднимать бревна. На следующий день состоятся соревнования по конным скачкам", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что завершится фестиваль большим хороводом у ночного костра.