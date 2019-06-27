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27.06.19 15:31
Состязания всадников и реконструкцию свадебного обряда увидят гости фестиваля в Тюменской области
"Гости праздника смогут побывать на ярмарке мастеров, послушать выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, посмотреть реконструкцию старинных обрядов - свадебного, завивания березы, надевания поневы", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник отдела по спорту, молодежной политике и культуре администрации Голышмановского городского округа.
Кроме того, в программе фестиваля - конкурсы гармонистов, частушечников, конкурс на лучший народный костюм.
"29 июня можно будет посмотреть состязание силачей, которым предстоит протащить груженую телегу, деревянный сруб и поднимать бревна. На следующий день состоятся соревнования по конным скачкам", - отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что завершится фестиваль большим хороводом у ночного костра.
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