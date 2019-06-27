Десятки животных оказались брошены в пензенской Чемодановке после ухода цыган

27.06.19 15:35

© РИА Новости. Артём Коренюк

27 июня. Interfax-Russia.ru - Волонтеры призывают жителей Пензенской области оказать помощь домашним животным, оставленным без присмотра цыганскими семьями в селах Чемодановка и Лопатки.

В группе областного волонтерского зоодвижения в соцсети сообщается, что в селах остались без присмотра десятки собак, кошек, в вольерах брошены гуси, кролики, свиньи, голуби. Животные, по данным волонтеров, выглядят изможденными без воды и еды.

"Сейчас нам разрешают раз в день заходить в поселок в сопровождении сотрудника полиции для кормления животных. Никто не был готов к такому, нужно огромное количество еды для животных, ни у одного пензенского фонда, ни у одной пензенской волонтерской группы просто нет таких средств и возможности. Сейчас мы организовались поочередно ездить в поселок для кормления и будем очень благодарны за любую помощь", - пишут волонтеры.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина уточнила агентству "Интерфакс-Поволжье", что цыганские семьи не начали возвращаться в село.

"Сельскохозяйственных животных всех вывезли. В Чемодановке оставшихся животных кормят соседи. Аналогичный вопрос в селе Лопатки решается", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что в регионе нет государственных приютов, которые бы могли взять оставленных животных.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, - скончался 14 июня. Второй остается в больнице.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Суд арестовал 28 участников конфликта. Все они цыгане.

Как стало известно 17 июня, все проживающие там цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

Глава региона Иван Белозерцев сообщал, что на территории Чемодановского сельсовета будет открыто отделение полиции, где будут нести службу семь сотрудников.

"Цыгане, если они граждане России, имеют право возвратиться. Это их право, при условии, что дома и земля законно оформлены. Закон у нас один для всех",- отмечал Белозерцев.