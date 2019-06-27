Первые Игры стран СНГ пройдут в августе 2020 года в Казани

27.06.19 15:38

© РИА Новости. Владимир Песня

27 июня. Interfax-Russia.ru - Казань в 2020 году примет первые Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана в четверг.

Соревнования пройдут в столице республики с 20 по 27 августа следующего года. Решение о проведении игр принято 26 июня на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец, говорится в пресс-релизе.

"Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани он (турнир - ИФ) станет традиционным и будет проводится каждые два года в странах СНГ", - приводятся в сообщении слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах в Казани. Предполагается, что в них примут участие более 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.

Также оргкомитет может пригласить сборные других стран, отмечается в пресс-релизе.