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27.06.19 15:42
Собственное жилье получат в 2019 году 275 молодых семей Ростовской области
"Более 210 млн руб. из консолидированного бюджета области предусмотрено на обеспечение жильем 275 молодых семей в 2019 году", - говорится в сообщении.
Как уточняется, молодые семьи, не имеющие детей, могут получить 30% от средней стоимости жилья. Те, у кого есть один ребенок или более, а также неполные семьи имеют право на выплату в размере 35%.
Отмечается, что в прошлом году 263 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. На эти цели было направлено более 195 млн рублей.
Молодыми семьями признаются граждане, состоящие в официальном браке, возраст каждого из которых, либо одного родителя, если семья неполная, не превышает 35 лет.
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