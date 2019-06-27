Собственное жилье получат в 2019 году 275 молодых семей Ростовской области

27.06.19 15:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области в текущем году помогут приобрести или построить жилье почти трем сотням молодых семей, сообщает управление информационной политики облправительства.

"Более 210 млн руб. из консолидированного бюджета области предусмотрено на обеспечение жильем 275 молодых семей в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как уточняется, молодые семьи, не имеющие детей, могут получить 30% от средней стоимости жилья. Те, у кого есть один ребенок или более, а также неполные семьи имеют право на выплату в размере 35%.

Отмечается, что в прошлом году 263 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. На эти цели было направлено более 195 млн рублей.

Молодыми семьями признаются граждане, состоящие в официальном браке, возраст каждого из которых, либо одного родителя, если семья неполная, не превышает 35 лет.