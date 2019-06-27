Глава МЧС Петербурга требует закрыть акваторию Невы для гидроциклов

27.06.19 15:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 июня. Interfax-Russia.ru - Глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин настаивает, что для безопасности необходимо закрывать акваторию Невы для передвижения гидроциклов.

"Все, что касается рек, входящих в юрисдикцию Петербурга, там запрещено движение гидроциклов: это Фонтанка, Мойка, каналы. Если мы там кого-то задерживаем, то привлекаем к ответственности, а гидроцикл ставим на штрафстоянку. Но также нужно запрещать движение гидроциклов в акватории Невы, ограниченной Благовещенским, Литейным мостами, в районе стадиона "Зенита" и Тучкова моста. Хотя бы самый центр города", - сказал Аникин в четверг на встрече с журналистами.

Он отметил, что движение по Неве регулируется федеральным законодательством, решение должно приниматься на федеральном уровне.

"Мы настаиваем на том, чтобы ввести запрет движения гидроциклов в этой акватории, все обращения в адрес федеральных структур сделаны, ответ окончательный пока не пришел, но мы на месте не сидим. Мы приняли решение об ограничении скорости движения гидроциклов до 15 км/ч, нормальный гидроцикл не поедет на этой скорости. Я не могу запретить движение по Неве, но могу ограничить скорость", - сказал Аникин.

Глава ГУ МЧС добавил, что на набережных и мостах в городе установлено достаточно видеокамер, в настоящее время тестируется фиксация нарушений, в том числе превышением скорости маломерными судами и гидроциклами. Идентифицировать владельцев гидроциклов в случае фиксации нарушения не составит труда, в городе их порядка 100, сказал Аникин.

Он также заинтересовался предложением лишать нарушителей не только прав на управление гидроциклом, но и прав на управление автомобилем.

"Предложение интересное, попробуем поговорить об этом с Плугиным (Роман Плугин, начальник ГУ МВД региона - ИФ)", - сказал он.