Следующую группу животных отправят из "китовой тюрьмы" к месту выпуска через две недели

27.06.19 15:53

Фото с сайта ВНИРО

27 июня. Interfax-Russia.ru - Перевозку следующей группы животных из бухты Средняя Приморского края к месту выпуска планируется провести через две недели, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Перевозка и выпуск животных начнется по возвращении команды специалистов, примерно через две недели", - сказал Смородов, уточнив, что следующая группа китообразных, которые будут выпущены, еще не определена.

Также Смородов пояснил, почему первую группу животных выпустили без реадаптации на месте выпуска.

"Реадаптация началась с 5 июня, как мы писали еще в бухте Средняя. На реадаптацию на месте выпуска планировалось от 1 до 10 дней в зависимости от состояния животных в ходе транспортировки. Наши специалисты, ветеринары и тренеры, сопровождающие животных и оценивающие их состояние в ходе транспортировки, пришли к выводу, что животных можно выпускать, по состоянию здоровья они готовы к жизни в естественных условиях", - добавил Смородов.

Ранее в ВНИРО сообщили, что двух косаток и шесть белух, доставленных из "китовой тюрьмы" в Приморье, отпустили в море.

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении.

ВНИРО сообщает, что выпуск был сделан в благоприятных погодных условиях.

По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива.

Во второй половине дня выпустили белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Как сообщалось, о начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" стало известно 20 июня во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Планируется, что их выпустят в океан в районе Шантарских островов. В "китовой тюрьме" остается восемь косаток и 81 белуха.