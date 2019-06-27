Глава компании "Рольф" Петров стал фигурантом уголовного дела о подлоге при валютных операциях

27.06.19 16:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Глава компании "Рольф" Сергей Петров подозревается в незаконных валютных операциях по подложным документам, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следственным комитетом в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она пояснила, что Петров и руководство других компаний подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

"По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел лимитед", из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании "Панабел лимитед",- сказала Петренко.

С этой целью соучастники, добавила она, обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

"Далее, соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение",- подчеркнула представитель следствия.

Петренко добавила, что сотрудники СК РФ проводят обыски и допросы фигурантов по делу в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова, также изымаются финансовые документы.

"По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".