Арашуков заявил, что другой бывший сенатор от КЧР дал на него показания

27.06.19 16:09

© РИА Новости. Антон Денисов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Лишенный полномочий члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков заявил, что другой бывший сенатор от региона Вячеслав Дерев дал показания в его отношении по одному из эпизодов убийств, передал корреспондент "Интерфакса".

"11 июня 2019 года между мной и Деревым была проведена очная ставка. Дерев сказал, что я якобы признался ему в том, что заказал (зампреда общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана - ИФ) Жукова, потому что тот плюнул в мой портрет. И поэтому я убил его. Это кроме как фантастикой никак не назовешь", - заявил Арашуков на заседании Басманного суда Москвы в четверг, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста.

"Он дал такие нелепые показания, потому что у меня с ним неприязненные отношения. Он сам заявлял прессе, когда находился под стражей по своему делу (Дерев был арестован по делу об особо крупном мошенничестве, в настоящее время освобожден - ИФ), что он выйдет на свободу только, когда в тюрьму сяду я. Так и произошло", - добавил Арашуков.

Экс-сенатор в очередной раз подчеркнул, что считает свое уголовное преследование заказным.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Он был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Арашукова.

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом - бывшим советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым. Последний также арестован, ему инкриминируется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).