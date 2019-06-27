Бизнесмен из "списка Титова" подал документы в избирком Свердловской области по довыборам в Госдуму

27.06.19 16:23

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 июня. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Свердловской области в четверг приняла документы для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от Сергея Капчука, которого выдвинула Партия Роста, сообщает пресс-служба облизбиркома.

"Сергей Капчук <...> сдал документы в избирательную комиссию Свердловской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 27 июня Капчук может вести агитацию.

"Теперь Сергей Александрович Капчук имеет статус выдвинутого кандидата. С этого дня может начать вести агитацию, за исключением размещения материалов в СМИ", - приводятся в сообщении слова секретаря облизбиркома Игоря Буртова.

Как сообщалось, также участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу примет биатлонист Антон Шипулин. Он одержал победу на праймериз "Единой России".

В начале февраля 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО. Капчука, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей, осудили по делу о мошенничестве в мае 2019 года. Суд в Екатеринбурге приговорил его к двум годам условно.