Цены на авиакеросин в крупных аэропортах ПФО в мае не изменились или выросли на 1,6%

27.06.19 16:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 июня. Interfax-Russia.ru - Цены на авиакеросин в крупных аэропортах Приволжского федерального округа (ПФО) в мае не изменились или выросли на 1,6% по сравнению с уровнем апреля, следует из материалов Росавиации.

Так, из крупнейших аэропортов округа в мае неизменными цены остались в аэропорту Уфы (у ОАО "Международный аэропорт Уфа" - 45,9 тыс. рублей за тонну, ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа" - 53,164 тыс. рублей) и Казани (ООО "Татнефтьавиасервис" - 44,965 тыс. рублей за тонну).

В аэропортах Самары, Перми и Нижнего Новгорода цены на авиакеросин изменились у ТЗК компании "ЛУКОЙЛ-Аэро" - они выросли на 1,6%: у "ЛУКОЙЛ-Аэро Самара" - до 46,72 тыс. рублей, у "ЛУКОЙЛ-Аэро Пермь" - до 46,61 тыс. рублей, у "ЛУКОЙЛ-Аэро Нижний Новгород" - до 46,81 тыс. рублей. При этом ООО "Аэрофьюэлз-Пермь" сохранило цену на уровне 50,775 тыс. рублей, "Аэрофьюэлз Нижний Новгород" - на уровне 51,795 тыс. рублей.

Выросли в мае цены на авиакеросин в аэропорту Ульяновск "Центральный" - филиал АО "Газпромнефть-Аэро" увеличил цену на 1,9%, до 44,585 тыс. рублей за тонну, в аэропорту Саранска филиал "Газпромнефть-Аэро" увеличил цену также на 1,9%, до 44,365 тыс. рублей.

Снижение цен отмечено в двух аэропортах ПФО: в Чебоксарах - ТЗК ООО "Международный Аэропорт Чебоксары" снизило цену на 3,6% - до 53,376 тыс. рублей за тонну, в Орске - филиал "Газпромнефть-Аэро" - на 1% до 43,24 тыс. рублей за тонну.

В остальных аэропортах ПФО - Оренбурге, Саратове, Ульяновске "Восточном", "Бегишево" (Нижнекамск, Татарстан), Пензе, Кирове и Ижевске - цены на авиакеросин остались в мае на уровне предыдущего месяца.

Среди аэропортов ПФО наибольшая цена на авиакеросин в мае зафиксирована в Саратове - 57,68 тыс. рублей за тонну ("Саратовские авиалинии"), Чебоксарах (53,376 тыс. рублей у ООО "Международный Аэропорт Чебоксары"), Уфе (53,164 тыс. рублей, ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа"), Нижнем Новгороде (51,795 тыс. рублей у ТЗК "Аэрофьюэлз Нижний Новгород") и Ижевске (51,209 тыс. рублей, филиал ООО "Аэрофьюэлз-Пермь").

В Приволжском федеральном округе крупнейшими аэропортами с пассажиропотоком более 3 млн человек в год по итогам 2018 года являются Уфа, Казань и Самара, с пассажиропотоком более 1 млн человек - Пермь и Нижний Новгород.