Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
  
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
   
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.06.19 16:41

Цены на авиакеросин в крупных аэропортах ПФО в мае не изменились или выросли на 1,6%

© РИА Новости. Александр Кряжев
27 июня. Interfax-Russia.ru - Цены на авиакеросин в крупных аэропортах Приволжского федерального округа (ПФО) в мае не изменились или выросли на 1,6% по сравнению с уровнем апреля, следует из материалов Росавиации.

Так, из крупнейших аэропортов округа в мае неизменными цены остались в аэропорту Уфы (у ОАО "Международный аэропорт Уфа" - 45,9 тыс. рублей за тонну, ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа" - 53,164 тыс. рублей) и Казани (ООО "Татнефтьавиасервис" - 44,965 тыс. рублей за тонну).

В аэропортах Самары, Перми и Нижнего Новгорода цены на авиакеросин изменились у ТЗК компании "ЛУКОЙЛ-Аэро" - они выросли на 1,6%: у "ЛУКОЙЛ-Аэро Самара" - до 46,72 тыс. рублей, у "ЛУКОЙЛ-Аэро Пермь" - до 46,61 тыс. рублей, у "ЛУКОЙЛ-Аэро Нижний Новгород" - до 46,81 тыс. рублей. При этом ООО "Аэрофьюэлз-Пермь" сохранило цену на уровне 50,775 тыс. рублей, "Аэрофьюэлз Нижний Новгород" - на уровне 51,795 тыс. рублей.

Выросли в мае цены на авиакеросин в аэропорту Ульяновск "Центральный" - филиал АО "Газпромнефть-Аэро" увеличил цену на 1,9%, до 44,585 тыс. рублей за тонну, в аэропорту Саранска филиал "Газпромнефть-Аэро" увеличил цену также на 1,9%, до 44,365 тыс. рублей.

Снижение цен отмечено в двух аэропортах ПФО: в Чебоксарах - ТЗК ООО "Международный Аэропорт Чебоксары" снизило цену на 3,6% - до 53,376 тыс. рублей за тонну, в Орске - филиал "Газпромнефть-Аэро" - на 1% до 43,24 тыс. рублей за тонну.

В остальных аэропортах ПФО - Оренбурге, Саратове, Ульяновске "Восточном", "Бегишево" (Нижнекамск, Татарстан), Пензе, Кирове и Ижевске - цены на авиакеросин остались в мае на уровне предыдущего месяца.

Среди аэропортов ПФО наибольшая цена на авиакеросин в мае зафиксирована в Саратове - 57,68 тыс. рублей за тонну ("Саратовские авиалинии"), Чебоксарах (53,376 тыс. рублей у ООО "Международный Аэропорт Чебоксары"), Уфе (53,164 тыс. рублей, ООО "Фирма Аэрофьюэлз Уфа"), Нижнем Новгороде (51,795 тыс. рублей у ТЗК "Аэрофьюэлз Нижний Новгород") и Ижевске (51,209 тыс. рублей, филиал ООО "Аэрофьюэлз-Пермь").

В Приволжском федеральном округе крупнейшими аэропортами с пассажиропотоком более 3 млн человек в год по итогам 2018 года являются Уфа, Казань и Самара, с пассажиропотоком более 1 млн человек - Пермь и Нижний Новгород.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы
.
  27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи
.
  27.06.19 12:49
Москвичи простились с Аллой Покровской в МХТ им Чехова
.
  27.06.19 11:50
В Москве арестован еще один грабитель, травивший своих жертв психотропами
.
  27.06.19 10:47
Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти
.
  27.06.19 09:02
Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников
.
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket