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27.06.19 16:44
Животные из "китовой тюрьмы" могут погибнуть из-за поспешного выпуска на волю, опасаются экологи
"По мнению экспертов, спешный выпуск китообразных после семи дней транспортировки в тесных контейнерах и без реабилитации на месте нарушает мировые стандарты проведения таких операций и рекомендации команды Кусто, серьёзно повышая риски травм и гибели животных. Мы очень надеемся, что киты смогут с этим справиться и выжить в океане, к которому они так стремились все эти долгие месяцы", - заявили в российском отделении Гринпис.
Отмечается, что до сих пор нет документальных подтверждений того, что всё шесть белух смогли пережить транспортировку и были выпущены на волю.
"Гринпис требует включения общественности и своих представителей, а также специалистов из команды Кусто в состав групп по транспортировке и выпуску животных на следующих этапах, а также доступа общественности к данным со спутниковых меток, установленных на косатках", - заявили в Гринпис.
В Гринпис также напомнили, что к транспортировке и выпуску животных не были привлечены независимые учёные, представители общественности и специалисты команды Кусто, а весь процесс происходил в режиме секретности.
"В ночь на 20 июня, когда к "китовой тюрьме" подъехали фуры и началась погрузка животных, никто из представителей официальных учреждений не смог прокомментировать происходящее. Уже в дороге представителям общественности и СМИ не давали фотографировать животных и даже посчитать их количество. Весь мир, следивший за происходящим в "китовой тюрьме" на протяжении долгих месяцев, получал информацию о процессе лишь из комментариев представителей ВНИРО", - добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что двух косаток и шесть белух, доставленных из "китовой тюрьмы" в Приморье, отпустили в море.
"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении.
ВНИРО сообщает, что выпуск был сделан в благоприятных погодных условиях.
По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива.
Во второй половине дня выпустили белух. Животные сразу ушли в открытое море.
Как сообщалось, о начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" стало известно 20 июня во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Планируется, что их выпустят в океан в районе Шантарских островов. В "китовой тюрьме" остается восемь косаток и 81 белуха.
В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, а в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух. Возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли.
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