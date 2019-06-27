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Главы индийских штатов и бизнесмены посетят Дальний Восток в преддверии ВЭФ

© РИА Новости. Алексей Дружинин
27 июня. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел в Москве встречу с послом Республики Индия в РФ Венкатешой Вармой, сообщает пресс-служба полпредства ДФО.

"Посол Венкатеш Варма проинформировал о готовности глав индийских штатов и предпринимателей посетить Дальний Восток в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ)", - говорится в сообщении.

Посол также попросил оказать содействие для организации встреч индийских делегаций с дальневосточными губернаторами и представителями российского бизнес-сообщества.

В свою очередь вице-премьер Юрий Трутнев выразил готовность российской стороны оказать содействие для организации визитов. Он также отметил интерес индийских предпринимателей к Дальнему Востоку.

"Сотрудничество России и Индии на Дальнем Востоке может и должно развиваться более интенсивно. Это показали проведенные в Мумбаи день инвестора и выездная сессия Восточного экономического форума. В мероприятиях приняли участие более 130 представителей 55 индийских компаний. Многие из них готовы работать на Дальнем Востоке. Этих инвесторов мы будем поддерживать, предоставлять им налоговые льготы ТОРов и свободного порта", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

По его словам, индийский трек станет одним из основных на пятом ВЭФ. Также ожидается, что главным гостем форума в этом году станет премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.

"Надеемся, что в сентябре во Владивостоке мы сможем представить новые проекты с участием индийского капитала", - добавил вице-премьер.

Глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов уточнил, что агентство поддержит визит индийских делегаций. Бизнесменам представят возможности горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма.

По его словам планируется, что в июле-августе Дальний Восток посетят делегации шести индийских штатов.

"Это такие штаты, как Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам, Махараштра. В состав делегаций войдут как официальные представители индийских штатов, так и представители бизнес-сообщества. Со своей стороны наше Агентство во время этих визитов организует взаимодействие делегаций с российскими бизнесменами", - приводятся в сообщении пресс-службы АПИ слова Петухова.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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