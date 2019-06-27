ВМФ России получит две АПЛ проекта "Ясень-М" - Минобороны

27.06.19 17:08

Фото ЧФ РФ

27 июня. Interfax-Russia.ru - Российский военный флот получит две новых атомных подлодки проекта "Ясень-М", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, это предусмотрено контрактом, который был подписан в четверг на форуме "Армия-2019".

"Мы сегодня подписали ряд масштабных соглашений. Это твердые контракты. Это и Су-57 и современные средства авиационного поражения для этого самолета. И две новых подводных лодки "Ясень", - сказал Криворучко в интервью телеканалу "Звезда".

Многоцелевые подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Ранее глава предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко заявлял "Интерфаксу", что эти подводные крейсеры обладают боевыми характеристиками, которые позволяют им бороться с кораблями противника и выполнять функции стратегического неядерного сдерживания. Головным кораблем является подлодка "Казань", которая проходит испытания и должна быть передана флоту до конца 2019 года.