|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.06.19 17:41
Ряд регионов юга РФ готовится к нашествию саранчи
Как сообщает Россельхозцентр, в связи с массовым распространением саранчовых вредителей режим повышенной готовности (усиление контроля) введен в восьми регионах Калмыкии, в двух сельских поселениях Ростовской области, в двух районах Волгоградской области.
Ранее сообщалось о введении режима ЧС по саранче в Чеченской республике.
По данным Россельхозцентра, в настоящее время саранчовыми вредителями в РФ заселено 833,16 тыс. га (616,55 тыс. га, по данным на 20 июня). Обработано 247,14 тыс. га (191,6 тыс. га).
Для своевременного проведения защитных обработок на федеральных землях у Россельхозцентра имеется около 23 тыс. литров инсектицида "Имидор" для обработки 303,81 тыс. га.
Россельхозцентр также сообщил, что ситуация с распространением саранчовых вредителей и меры борьбы с ними были обсуждены на селекторном совещании в Минсельхозе. Директор департамента растениеводства Роман Некрасов заявил на нем, что ситуация с саранчовыми по стране в целом находится под контролем, угрозы уничтожения сельскохозяйственных культур минимальны, проводимые мероприятия этого года снижают риски и затраты на борьбу с саранчовыми в 2020 году.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket