Ряд регионов юга РФ готовится к нашествию саранчи

27.06.19 17:41

© РИА Новости. Алексей Куденко

27 июня. Interfax-Russia.ru - Ряд регионов юга РФ готовится к массовому нашествию саранчи.

Как сообщает Россельхозцентр, в связи с массовым распространением саранчовых вредителей режим повышенной готовности (усиление контроля) введен в восьми регионах Калмыкии, в двух сельских поселениях Ростовской области, в двух районах Волгоградской области.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС по саранче в Чеченской республике.

По данным Россельхозцентра, в настоящее время саранчовыми вредителями в РФ заселено 833,16 тыс. га (616,55 тыс. га, по данным на 20 июня). Обработано 247,14 тыс. га (191,6 тыс. га).

Для своевременного проведения защитных обработок на федеральных землях у Россельхозцентра имеется около 23 тыс. литров инсектицида "Имидор" для обработки 303,81 тыс. га.

Россельхозцентр также сообщил, что ситуация с распространением саранчовых вредителей и меры борьбы с ними были обсуждены на селекторном совещании в Минсельхозе. Директор департамента растениеводства Роман Некрасов заявил на нем, что ситуация с саранчовыми по стране в целом находится под контролем, угрозы уничтожения сельскохозяйственных культур минимальны, проводимые мероприятия этого года снижают риски и затраты на борьбу с саранчовыми в 2020 году.