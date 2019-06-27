Владельца одного из дельфинариев Сочи подозревают в браконьерском вылове дельфинов

27.06.19 17:59

© РИА Новости. Антон Денисов

27 июня. Interfax-Russia.ru - Владелец одного из дельфинариев Сочи стал фигурантом уголовного дела о незаконном вылове краснокнижных афалин, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в четверг.

По данным ведомства, в 2017 году сотрудники правоохранительных структур вскрыли факт браконьерского вылова дельфинов. Оперативники установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области.

"При проверке дельфинария, к которой были привлечены эксперты из региональных управлений Росприроднадзора и ветеринарии, были обнаружены три "нелегальных" дельфина - две взрослые особи и, со слов директора дельфинария, их детеныш-афалин. При этом владелец не смог документально подтвердить свое право на содержание краснокнижных животных", - говорится в сообщении.

В связи с незаконной добычей краснокнижных афалин в отношении владельца одного из дельфинариев Большого Сочи возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования дела, возбуждённого по факту незаконной добычи морских млекопитающих, вскрылись новые подробности, а с ними появились новые фигуранты, отметили в пресс-службе.

Правоохранители полагают, что подтвердить их причастность к совершенному преступлению поможет генетическая экспертиза, которую проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов Москвы с привлечением специалистов департамента ветеринарии Краснодарского края.

"ДНК-исследование в отношении морских млекопитающих в регионе проводится впервые. Оно позволит с высокой степенью достоверности подтвердить родство обнаруженных дельфинов", - сообщает пресс-служба.