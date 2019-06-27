Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 5 тыс. кв. метров

27.06.19 18:18

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 июня. Interfax-Russia.ru - На горящем в Советском районе Волгограда складе обрушилась кровля, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В настоящее время площадь пожара составляет около 5 тыс. квадратных метров, пожарные подразделения продолжают бороться с огнем", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На месте развернут оперативный штаб, погибших и пострадавших нет. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания", - добавил собеседник агентства.

Информированный источник сообщил агентству, что горит ангар с сантехникой и строительными материалами. Пожару присвоили второй ранг сложности.

По данным МЧС РФ, угроза распространения огня на соседний склад снята, на территории склада находятся баллоны с пропаном, их детонации не допущено.

Для тушения огня привлечены 41 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что кровля склада загорелась на оптово-торговом рынке в Советском районе Волгограда в 15:45 мск, изначально площадь пожара составляла 300 кв. метров.